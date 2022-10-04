ОП: ЗСУ вже звільнили 1 534 населені пункти

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що Збройні сили вже звільнили 1 534 населені пункти, повідомляє Українська правда.

Про це Тимошенко написав у Telegram.

За його словами, у тому числі було деокуповано 483 населених пункти на Харківщині.

Також Тимошенко сказав, що на сьогодні розміновано 502 населених пункти.

Крім того, Нацполіція відновила роботу у 1 200 населених пунктах, організовано 1 445 гуманітарних штабів, органи місцевого самоврядування запрацювали у 1 508 населених пунктах.

Що стосується критичної інфраструктури, то газопостачання відновлено у - 1 026, електроенергія - у 976, водопостачання та водовідведення – у 966, мобільний зв’язок – у 950 населених пунктах.

4 жовтня у соцмережах з’явилася низка відео з нових звільнених населених пунктів у Херсонській області. Захисники повідомляють про деокупацію Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки.