CNN: Байден провів переговори з Зеленським

У вівторок, 4 жовтня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного представника Білого дому.

Деталі телефонної розмови двох президентів поки що не розкрили.

При цьому, як зазначає CNN, переговори відбулися перед можливим анонсом нового пакету військової допомоги для України від США, який, зокрема, передбачає передачу бійцям ЗСУ 4 РСЗВ HIMARS.

Нагадаємо, раніше Байден запевняв, що його країна продовжить підтримувати Україну на тлі спроб Росії анексувати частину її території.

Також ми писали, що Байден підписав закон про продовження фінансування американського уряду, що включає 12,4 млрд. доларів додаткової допомоги Україні.