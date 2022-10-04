Єрмак провів зустріч із головою Національної розвідувальної організації Туреччини
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із головою турецької Національної розвідувальної організації Хаканом Фіданом. Він подякував йому за сприяння звільненню 215 військових та висловив надію на тісне співробітництво з Туреччиною надалі, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повiдомлення Єрмака у Twitter
"Під час зустрічі з головою Національної розвідувальної організації (MİT) Хаканом Фіданом особисто подякував йому за сприяння звільненню 215 військових та забезпечення умов для захисників Азовсталі в Туреччині. Україна високо цінує надійне партнерство Туреччини та розраховує на тісне співробітництво надалі", - написав він.
Нагадаємо, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак та президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 3 жовтня, провели зустріч у Варшаві. Сторони обговорили, зокрема, шлях України до НАТО.