Глава НБУ подав у відставку

Кирило Шевченко офіційно заявив, що йде у відставку з посади голови Національного Банку України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Шевченка у Facebook.

"Друзі, в силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України" , – написав він.

За його словами, він уже звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням прийняти відставку.

За інформацією ЗМІ, одним з кандидатів на заміну Шевченка розглядається ексглава Ощадбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо, Кирила Шевченка було призначено головою НБУ ще 16 липня 2020 року і він обіймав цю посаду більше двох років.