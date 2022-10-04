У вівторок, 04 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить сторінка Офіса президента України.

"Глава держави наголосив на важливості посилення українсько-індійського партнерства на тлі російської агресії проти України" , - йдеться у повідомленні.

Під час розмови було обговорено проведення Росією "референдумів". Зеленський заявив, що всі рішення агресора, спрямовані на спробу незаконної анексії українських територій, є нікчемними.

"Росія виступала не за діалог, а висувала ультиматуми та свідомо підривала цей процес. Під час виступу на сесії Генасамблеї ООН я окреслив нашу чітку формулу миру. Готові спільно з партнерами працювати над його досягненням" , - заявив президент.

Також Зеленський і Моді обговорили ядерний шантаж з боку Росії, питання глобальної продовольчої безпеки, взаємодію в межах міжнародних організацій. Наприкінці розмови Зеленський повторно запросив прем'єр-міністра Моді відвідати Україну.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висварив президента РФ Володимира Путіна, заявивши йому, що зараз не час для війни.

Також Індія може зайняти місце Росії у глобальних індексах облігацій.