Шмигаль: Україна готова до опалювального сезону на 90%

Стан готовності житлових будинків і теплових мереж до опалювального сезону становить майже 90%, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

Він наголосив, що завершення підготовки до опалювального сезону – завдання номер один для уряду.

"Незважаючи на всі виклики, спільно із місцевою владою та усіма іншими службами, ми робимо все, щоб забезпечити тепло, світло та воду в будинках українців. Наразі стан готовності житлових будинків і теплових мереж оцінюємо майже у 90%" , – сказав очільник уряду.

За словами Шмигаля, вже найближчим часом показник готовності становитиме 100% у тих регіонах, де зараз відсутні активні бойові дії.

Нагадуємо:

В українських підземних сховищах вже накопичено майже 14 млрд кубометрів газу для проходження опалювального сезону за цільового показника у 14,5-15 млрд кубів.