У Лаврова запевняють, що Росія не хоче розпалювати ядерну війну

Росія солідарна із заявою лідерів ядерної п'ятірки і не має наміру розв'язувати ядерну війну, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков, повідомляє РИА Новости.

"Однією з найважливіших завдань вважаємо збереження всіма країнами ядерної п'ятірки прихильності до постулату про неприпустимість будь-якої війни між країнами, які мають ядерну зброю, яка отримала відображення в січневій спільній заяві лідерів ядерних держав. Росія віддана йому повною мірою" , - сказав Воронцов.

Зазначимо, що США та Захід посилили розвідувальні дії через постійні загрози ядерного удару з боку Кремля.

Учора також повідомлялося, що у Білому домі не бачать сигналів підготовки РФ до застосування ядерної зброї.