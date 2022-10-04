Гайдай: біля Луганська вибухнув ешелон із мобілізованими росіянами

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що в області вибухнув ешелон із мобілізованими росіянами, повідомляє Новое время.

"…Вони [мобілізовані росіяни] прибувають і весь час кудись випаровуються. Ешелон, який приїхав, біля Луганська вибухнув. Не знаю, що у них там відбувається… але вибухають дуже часто. Моральний стан у них, м'яко кажучи, нижче плінтуса" , - сказав Гайдай в ефірі проєкту Freeдом у вівторок, 4 жовтня.

Крім того, за його словами, стався вибух на базі ПВК Вагнера в Луганській області, де перебували ув'язнені, які погодилися приєднатися до бойовиків.

Очільник Луганської ОВА також повідомив, що у Кремінній перебуває доволі велика кількість російських окупантів, які активно мінують дороги і будівлі, намагаючись уповільнити просування захисників України.

1 жовтня Сергій Гайдай заявив, що звільнення Лимана може запустити процес деокупації Луганської області.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив у країні «часткову мобілізацію». За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, на фронт планують відправити ще 300 тисяч резервістів. За даними російських опозиційних ЗМІ, засекречені плани мобілізації передбачають відправку на війну в Україну мільйона росіян.

За даними Генерального штабу станом на 29 вересня, Росія з початку оголошення мобілізації призвала вже 100 тисяч громадян на війну проти України.