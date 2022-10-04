Зеленський створив 13 військових адміністрацій у Харківській та Запорізькій областях

Президент України Володимир Зеленський створив 13 нових військових адміністрацій у Харківській області та ще дві - у Запорізькій, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять відповідні укази глави української держави.

Згідно з документами, в Ізюмському районі Харківської області було створено такі військові адміністрації:

Балаклійська міська військова адміністрація;

Борівська селищна військова адміністрація;

Ізюмська міська військова адміністрація;

Оскільська сільська військова адміністрація;

У Куп'янському районі:

Великобурлуцька селищна військова адміністрація;

У Харківському районі:

Вільхівська сільська військова адміністрація;

Дергачівська міська військова адміністрація;

Липецька сільська військова адміністрація;

Роганська селищна військова адміністрація;

Циркунівська сільська військова адміністрація;

У Богодухівському районі:

Золочівська селищна військова адміністрація;

У Чугуївському районі:

Малинівська селищна військова адміністрація;

Чугуївська міська військова адміністрація.

При цьому у Мелітопольському районі Запорізької області було створено:

Новенська сільська військова адміністрація;

Семенівська сільська військова адміністрація.

Нагадаємо, у понеділок, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій у Херсонській області.