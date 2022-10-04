Зеленський створив 13 військових адміністрацій у Харківській та Запорізькій областях

Зеленський створив 13 військових адміністрацій у Харківській та Запорізькій областях
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський створив 13 нових військових адміністрацій у Харківській області та ще дві - у Запорізькій, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять відповідні укази глави української держави.

Згідно з документами, в Ізюмському районі Харківської області було створено такі військові адміністрації:

  • Балаклійська міська військова адміністрація;
  • Борівська селищна військова адміністрація;
  • Ізюмська міська військова адміністрація;
  • Оскільська сільська військова адміністрація;

У Куп'янському районі:

  • Великобурлуцька селищна військова адміністрація;

У Харківському районі:

  • Вільхівська сільська військова адміністрація;
  • Дергачівська міська військова адміністрація;
  • Липецька сільська військова адміністрація;
  • Роганська селищна військова адміністрація;
  • Циркунівська сільська військова адміністрація;

У Богодухівському районі:

  • Золочівська селищна військова адміністрація;

У Чугуївському районі:

  • Малинівська селищна військова адміністрація;
  • Чугуївська міська військова адміністрація.

При цьому у Мелітопольському районі Запорізької області було створено:

  • Новенська сільська військова адміністрація;
  • Семенівська сільська військова адміністрація.

Нагадаємо, у понеділок, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій у Херсонській області.

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