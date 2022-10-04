Журналіст: посли країн ЄС погодили нові санкції проти Росії

Посли країн-членів ЄС узгодили новий пакет економічних санкцій проти Росії. Серед прийнятих важливих пунктів - введення обмеження цін на нафту з РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повiдомив журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.

Офіційно новий пакет економічних обмежень членами Євросоюзу буде затверджено завтра, 5 жовтня.

Також повідомлялося, що стеля цін на російську нафту може бути затверджена у два етапи. Європейські чиновники готують законопроект, необхідний для двоетапного введення ліміту на вартість нафти з РФ, але, ймовірно, відкладуть його затвердження, доки всі країни G7 не будуть готові до введення узгодженого ліміту.

Раніше ми писали, що вчора посли ЄС не дійшли консенсусу щодо санкцій проти Росії, які включатимуть восьмий пакет.

Нагадаємо, ЄС, у рамках нового пакету санкцій, може відключити російський "Газпромбанк" від SWIFT. Також низка європейських країн закликає запровадити обмеження проти антивірусної програми Kaspersky.