Подоляк: ЗСУ звільнятимуть Україну на чотирьох напрямках

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що операція зі звільнення українських територій відбуватиметься на чотирьох напрямках, повідомляє Новое время.

"З точки зору звільнення, є конкретна програма по чотирьох напрямкам" , — сказав Подоляк у коментарі 24 каналу.

Він зазначив, що ЗСУ має успіхи в Луганській, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

"Ключове на сьогоднішній день — продовжувати знищувати інфраструктуру забезпечення ворога. Тому що без забезпечення з тилу, росіяни і панікують, і хаотично відступають" , — наголосив він.

За 4 жовтня ЗСУ звільнили вже шість населених пунктів. НВ публікує їхній список, фото та відео українських військових у звільнених селах.

Міністерство оборони країни-терориста Росії визнало, що відступило на 30 км на півночі Херсонської області.

Раніше керівник об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк повідомляла, що захисники України продовжують наступати та просуватися на південному напрямку. За даними Інституту вивчення війни (ISW), у період з 2 по 3 жовтня українські війська здійснили значний прорив на півночі Херсонської області.