Kyodo: Японія відновить роботу посольства у Києві

Японія відновить роботу свого посольства у Києві, яке було тимчасово закрито після початку т.зв. спеціальної військової операції РФ в Україні. Установа має запрацювати 5 жовтня вранці. Про це, з посиланням на Kyodo, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Японія переконалася, що безпека персоналу та інших людей зараз може бути забезпечена на достатньому рівні, зазначила влада.

"Через посольство Японія прагне покращити координацію з іншими країнами G7 у таких галузях, як допомога Україні у відновленні" , - йдеться у повідомленні.

Японія до сьогодні залишалася останньою країною - членом G7, чиє посольство в Україні не відновило роботу. Інші учасники гурту зробили це навесні

Співробітників посольства Японії було переведено до тимчасового відділення зв'язку, створеного у березні у Львові. Але в міру посилення російської агресії того ж місяця вони залишили Україну.

З 22 серпня до 4 вересня Україну відвідав посол Японії Кунінорі Мацуда. У Києві він оцінив ситуацію, після його звіту було ухвалено рішення про відновлення роботи дипмісії.