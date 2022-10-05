Розвідка Британії: Наближення ЗСУ до Луганщини турбує керівництво РФ

У розвідувальному огляді Міноборони Британії йдеться про те, що Україна продовжує розвивати наступальні операції як на північно-східному, так і на південному фронтах, повідомляє Європейська правда.

За даними британської розвідки, на північному сході, у Харківській області, Україна закріпилася на значній ділянці території на схід від річки Оскіл. Українські формування просунулися на 20 км за річку вглиб російської оборонної зони в напрямку вузла постачання міста Сватове.

"Дуже ймовірно, що тепер Україна може завдати удару по ключовій дорозі Сватове-Кремінна більшістю своїх артилерійських систем, що ще більше ускладнить для Росії можливість поповнення своїх підрозділів на сході" - йдеться в огляді.