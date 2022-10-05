Генштаб: Росія вже втратила близько 61 тис. військових
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 до 5.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 61 000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2435 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5038 (+20) од,
- артилерійських систем – 1414 (+7) од,
- РСЗВ – 341 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 177 (+0) од,
- літаків – 266 (+0) од,
- гелікоптерів – 232 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4),
- крилатих ракет ‒ 246 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3841 (+18) од,
- спеціальної техніки ‒ 132 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
Дані уточнюються.