Генштаб: Росія вже втратила близько 61 тис. військових

Генштаб: Росія вже втратила близько 61 тис. військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 5.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 61 000 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2435 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5038 (+20) од,
  • артилерійських систем – 1414 (+7) од,
  • РСЗВ  – 341 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 177 (+0) од,
  • літаків – 266 (+0) од,
  • гелікоптерів – 232 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 246 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3841 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 132 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Дані уточнюються.

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