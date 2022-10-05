РосЗМІ: Путін підписав закони про прийняття до РФ окупованих територій України

Сьогодні, 5 жовтня, президент Росії Володимир Путін підписав закони про так зване "входження" чотирьох регіонів України до складу Росії. Про це, з посиланням на російські ЗМІ, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про те, що Путін сьогодні підпише договори про анексію Росією тимчасово окупованих територій України, стало відомо ще вчора, коли про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. При цьому, як він зазначив, виступів російського диктатора з цього приводу не планувалося.

Також російський диктатор призначив тимчасових "глав" окупаційної влади: у "ДНР" - Дениса Пушиліна, а в "ЛНР" - Леоніда Пасічника. Так званим "губернатором" окупованої частини Запорізької області став гауляйтер Євген Балицький, а Херсонської - Володимир Сальдо.

Що передувало

Процес анексії тимчасово окупованих територій України розпочався з організації Росією фейкових "референдумів" у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, які пройшли там у період з 23 по 27 вересня. Про терміни їх проведення оголосили після успішних контрнаступальних дій українських військ переважно на сході нашої країни, які розпочалися у Харківській області та продовжились у Донецькій області.

До псевдореферендумів російські окупанти намагалися залучити велику кількість людей для того, щоб хоч якось легітимізувати їхні результати. Так, за даними Служби безпеки України, у так званій "ДНР" до голосування хотіли залучити дітей віком від 13 до 17 років та зобов'язали батьків та опікунів супроводжувати їх до "виборчих дільниць".

При цьому відбувалися поквартирні обходи і, як стверджував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, людей змушували голосувати під дулами автоматів і виламували двері у разі, якщо мирні жителі не хотіли брати участі у фейкових "референдумах". До "голосування" залучали також і полонених українських військових, та "масовку" з окупованого Криму.

У результаті окупанти намалювали такі результати "референдумів": у Донецькій області за її входження до складу Росії нібито проголосували 99,23%, у Луганській - 98,42%, у Запорізькій - 93,11%, у Херсонській - 87,05%.

Після цього 30 вересня Путін підписав договори про так зване "приєднання" тимчасово окупованих територій України до РФ, на церемонії також були присутні гауляйтери Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Потім анексію підтримали всі маріонеткові російські органи, серед яких: Конституційний суд, Держдума та Рада Федерації. В обох палатах парламенту країни-агресора ці закони були ухвалені одноголосно.

Реакція міжнародної спільноти﻿

Країни-союзники України різко відреагували на спробу Росії анексувати тимчасово окуповані території та засудили намір Кремля.

Зокрема, президент США Джо Байден запевнив, що його країна не визнаватиме результатів фейкових референдумів і подальшої анексії.

"Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. Росія порушує міжнародне право, зневажає статут Організації Об'єднаних Націй і всюди демонструє свою зневагу до миролюбного народу" , - підкреслив Байден.

У свою чергу, прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс зазначила, що Лондон не визнає анексію. Вона звинуватила Путіна "у порушенні міжнародного права з явною зневагою до життя українського народу".

При цьому генсек ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що такі дії Росії прямо суперечать статуту його організації.

"Росія - один із п'яти постійних членів Ради безпеки - несе особливу відповідальність за дотримання статуту. Будь-яке рішення про продовження анексії української території не матиме юридичної сили і заслуговує на засудження… Анексії немає місця в сучасному світі, і вона не може бути визнана" , - наголошував він.

Євросоюз же анонсував новий пакет антиросійських санкцій у відповідь на ескалацію з боку Росії. Єврокомісія вже надала обмеження, які мають увійти до нього.