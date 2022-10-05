ОВА: окупанти завдали удару по Запоріжжю

ОВА: окупанти завдали удару по Запоріжжю

Сьогодні, 5 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю та околицях міста. Про це повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог випустив ракети по обласному центру та околицям міста. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Відпрацювали сили протиповітряної оборони", - написав він.

Також він нагадав про небезпеку нерозірваних боєприпасів.

"Якщо десь, бачите нерозірваний боєприпас, його залишки, не підходьте близько, не фотографуйте. Повідомте про знахідку рятувальникам за телефоном 101 або 112", - закликав голова ОВА.

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