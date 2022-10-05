ОВА: окупанти завдали удару по Запоріжжю

Сьогодні, 5 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю та околицях міста. Про це повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог випустив ракети по обласному центру та околицям міста. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Відпрацювали сили протиповітряної оборони" , - написав він.

Також він нагадав про небезпеку нерозірваних боєприпасів.