ОВА: окупанти завдали удару по Запоріжжю
Сьогодні, 5 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю та околицях міста. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог випустив ракети по обласному центру та околицям міста. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Відпрацювали сили протиповітряної оборони", - написав він.
Також він нагадав про небезпеку нерозірваних боєприпасів.
"Якщо десь, бачите нерозірваний боєприпас, його залишки, не підходьте близько, не фотографуйте. Повідомте про знахідку рятувальникам за телефоном 101 або 112", - закликав голова ОВА.