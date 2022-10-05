Більшість європейців підтримують постачання зброї до України — опитування

Більшість мешканців країн ЄС, а саме 60%, підтримують подальше постачання зброї в Україну. Про це свідчить опитування Eupinions, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, у Німеччині таку позицію підтримує 61% населення. Єдиною країною блоку, жителі якої здебільшого менш активно виступають за подальші постачання зброї Україні, є Італія. Згідно з даними опитування, подібну позицію схвалили 42% опитаних італійців. І навпаки, жителі Польщі найбільш активно підтримують цю позицію — 84% респондентів.

При цьому, згідно з результатами опитування, ідея постачання зброї в Україні від імені всього ЄС має у мешканців усіх країн блоку більше підтримки, ніж відправка зброї їхньою власною країною. Залежно від держави ЄС, у якій проводилося опитування, різниця в рівні схвалення жителями того чи іншого варіанту постачання склала від 3 до 7 відсотків на користь поставок зброї від імені всього блоку.

Зокрема, найбільшу підтримку подальшого постачання зброї Україні висловлюють групи населення віком 16-25 та 56-70 років.

При цьому, згідно з даними опитування, частка мешканців країн ЄС, які підтримують постачання зброї в Україну дещо зменшилася за період із березня по червень. За даними соціологів, найбільше така тенденція помітна у Франції, де спад підтримки становить 8%.

Також опитування стосувалося бажання скоротити залежність країн ЄС від російських енергоносіїв. Згідно з даними Eupinions, 72% мешканців країн блоку виступають за те, щоб ЄС став незалежним від енергоресурсів РФ, і для досягнення такої мети вони готові миритись з особистими труднощами.

Зазначається, що найактивніше цю ідею підтримують жителі Польщі (80%) та Італії (76%). При цьому в Німеччині підтримка такої позиції виявилася найнижчою серед усіх країн ЄС: 69%.

71% респондентів заявили, що ЄС відіграє важливу роль у вирішенні міжнародних питань. Також 77% опитаних хотіли б бачити США серед союзників блоку.

Дані для опитування Eupinios, яке проводився Фондом Бертельсмана кожні три місяці були зібрані в червні 2022 року. У дослідженні взяли участь 12 тисяч осіб, які проживають на території країн ЄС