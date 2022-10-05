Мінекономіки: Як війна змінила структуру українського експорту

За підсумками вересня найпопулярнішою українською продукцією для експорту стали зернові, електроенергія, а також продукція гірничо-металургійного комплексу. Про це свідчать дані Міністерства економіки України, повідомляє Дзеркало тижня.

Як змінився експорт у грошах

Зазначається, що минулого місяця лідерами за обсягами виручки у грошовому вираженні стали: олія соняшникова (590 млн доларів, +33% до серпня); кукурудза (474 млн. доларів, +36,6% до серпня); ріпак (423 млн доларів, +38% до серпня); пшениця (379 млн. доларів, +77% до серпня); електроенергія (150 млн. доларів, +105% до серпня); руди (136 млн, -20% до серпня); дроти (115 млн доларів, +29% до серпня); ячмінь (94 млн доларів, +201% до серпня); соя (87 млн доларів +39,9% до серпня); чавун (74 млн доларів, +44% до серпня).

Як змінилося вивезення української продукції в кількості

У вересні найбільше вивозили кукурудзу – було продано 2 млн. 149 тис. тонн. Це найвищий показник початку війни. Також було багато експортованої пшениці – 1 млн. 783 тис. тонн. Це найбільший обсяг із початку року. Загалом 62% вартості та 71% обсягу експорту у вересні припадало на аграрну продукцію.

Зазначається, що у вересні 2021 року експорт кукурудзи становив лише 157 тис. тонн, тобто у 13 разів менше, ніж у вересні цього року. Оскільки кукурудза врожаю минулого року не була вчасно вивезена через блокаду портів, і тепер її експорт відбувається із запізненням.

Також знижується обсяг продажу залізної руди. Причому це відбувається поступово з січня місяця. Якщо у січні лютому експорт усіх товарів цієї групи становив 1,4 млн. тонн щомісяця, то у вересні обсяг експорту становив лише 470 тисяч тонн на суму 344 млн. доларів.

Натомість зростає обсяг експорту товарів, що мають суттєву додану вартість. Вперше цього року Україна експортувала понад 10 тисяч тонн борошна на місяць. У вересні виробники експортували кондитерські вироби з шоколаду на суму 15,1 млн. доларів (+34,2% до серпня), з борошна на 14,3 млн. доларів (+4,7%) і з цукру на 13,1 млн. доларів ( +7,8%).

За географічними напрямками

За даними міністерства, 67% експорту (2,8 млрд доларів) та 49,7% імпорту (2,23 млрд доларів) припадає на ЄС. Серед країн-членів Євросоюзу лідерами з експорту є Польща та Румунія. За межами ЄС найбільше експорту направлено до Туреччини (334 млн тонн), Китаю (135 млн тонн) та Індії (124 млн тонн).