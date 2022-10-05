Пентагон не підтвердив інформацію про переміщення ядерної зброї у РФ

Офіційні особи США заявили, що не мають інформації, що підтверджує повідомлення ЗМІ про те, що РФ готується застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або поблизу неї, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, заступник помічника міністра оборони США Лора Купер зазначає, що бачила лише "звіти з відкритих джерел", які свідчать про те, що РФ може переміщати тактичну ядерну зброю залізницею. За її словами, армія США не бачила нічого, що могло б спонукати Вашингтон змінити свою ядерну позицію.

Також про цю інформацію запитали спікера Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона наголосила, що Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до ядерної зброї та ядерних загроз.

"Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також у нас немає жодних ознак того, що Росія готується неминуче застосувати ядерну зброю" , - додала Карін Жан-П'єр.

Президент РФ Володимир Путін посилив ядерну риторику, пообіцявши захищати територію Росії будь-якими засобами, включаючи ядерну зброю.

Коментарі офіційних осіб США пролунали після того, як 3 жовтня газета The Times повідомила, що Путін має намір провести ядерне випробування на кордоні з Україною. Британська газета заявила, що НАТО попередила своїх членів про випробування. Пізніше офіційний представник НАТО зазначив, що Альянс також не помітив змін у ядерній позиції Росії.

Відповідаючи на запитання про ці повідомлення, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що західні ЗМІ та політики "зараз активно займаються ядерною риторикою", а Росія відмовилася брати участь у цьому.

Купер наголосила, що Пентагон уважно стежить за ядерними силами Росії, що є основною частиною його місії з часів холодної війни, а також уважно спостерігає за темпами використання боєприпасів українськими силами.