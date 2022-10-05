ЗСУ: Іранські БПЛА-камікадзе можуть летіти до 1 тисячі км

За оцінками фахівців, іранські безпілотники-камікадзе Shahed-136 можуть долати відстань до 1 тисячі кілометрів, російські окупанти можуть їх використати з різних напрямків. Про це, з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, повідомляє Українська правда.

"Ціль складна, вона не така великогабаритна: розмах крил – 2,5 метра, маса – 200 кілограмів, бойова частина складає 40 кг. Це фактично – як артилерійський снаряд, який летить зі швидкістю 120 кілометрів на годину, а при заході на ціль – опускається з більшою швидкістю.

Заявлена іранськими рекламними роликами відстань застосування цього БПЛА становить 2,5 тисячі кілометрів. Однак фахівці зауважують, що навряд чи таку відстань подолає цей безпілотник-камікадзе, тому що при такій масі та швидкості відповідно йде розхід палива, ще ряд факторів свідчать, що близько тисячі кілометрів він може таки летіти" , - підкреслив Юрій Ігнат.

Нинішній удар було завдано безпілотниками, які прилетіли з півдня, однак, за словами речника Повітряних сил, очікувати завдання ударів можна й з інших напрямків, адже противник міг їх перекинути і в окупований Крим і в Білорусь.

Ігнат зазначив, що іранські дрони - це нова загроза для усіх сил оборони і всіма наявними засобами потрібно їх знищувати.

Українській армії для цього потрібні різні засоби протиповітряної оборони, зокрема і зенітні гармати та великокаліберні кулемені системи, які можуть знищувати на різних етапах.

Ігнат підтвердив, що Росія переключилася з вкористання високоточних ракет, які коштують мільйони доларів Х-101, Калібр, Х-555, Іскандер, на безпілотні апарати.