У Кремлі заявили, що не планують змінювати статус "спецоперації"

Керівництво Росії не ухвалювало рішень про зміну статусу "спецоперації" на "контртерористичну операцію", заявив у середу, 5 жовтня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Корреспондент.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що про зміну "СВО" на "КТО" сьогодні оголосить президент РФ Володимир Путін.

"Це цілком і повністю прерогатива Верховного головнокомандувача та президента країни. На сьогоднішній момент жодних таких рішень не ухвалювалося" , - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці Кремль повідомив, що Путін підписав "документи" про анексію окупованих українських територій.