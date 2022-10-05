У Кремлі заявили, що не планують змінювати статус "спецоперації"
Керівництво Росії не ухвалювало рішень про зміну статусу "спецоперації" на "контртерористичну операцію", заявив у середу, 5 жовтня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Корреспондент.
Раніше російські ЗМІ повідомили, що про зміну "СВО" на "КТО" сьогодні оголосить президент РФ Володимир Путін.
"Це цілком і повністю прерогатива Верховного головнокомандувача та президента країни. На сьогоднішній момент жодних таких рішень не ухвалювалося", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні вранці Кремль повідомив, що Путін підписав "документи" про анексію окупованих українських територій.