Затримано чоловіка, який застрелив поліцейську в Чернівцях
Чоловіка, який розбещував дітей та застрелив 22-річну поліцейську в Чернівцях уже затримано. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
"Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських", - повідомив він.
Клименко додав, що під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу.
Як повідомлялось, в Чернівцях під час затримання злочинця загинула одна поліцейська, ще один правоохоронець отримав поранення. Стрілянина відбулася біля однієї зі шкіл. Злочинця звинувачували у розбещені неповнолітніх.