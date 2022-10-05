Затримано чоловіка, який застрелив поліцейську в Чернівцях

Чоловіка, який розбещував дітей та застрелив 22-річну поліцейську в Чернівцях уже затримано. Про це повідомив﻿ голова Нацполіції Ігор Клименко.﻿

"Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських" , - повідомив він. ﻿

Клименко додав, що під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу.

Фото: facebook.com/Ігор Клименко

Як повідомлялось, в Чернівцях під час затримання злочинця загинула﻿ одна поліцейська, ще один правоохоронець отримав поранення. Стрілянина відбулася біля однієї зі шкіл. Злочинця звинувачували у розбещені неповнолітніх.