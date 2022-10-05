FT: У США наполягають на визволені Херсона до зими

За даними Financial Times, чиновники і політики США попереджають, що Україна зіштовхнулася з критичною битвою за території на півдні, яку потрібно закінчити до того, як зима створить несприятливі для боїв умови. Це потрібно зробити, якщо Київ хоче позбавити Росію можливості закріпити контроль над регіоном, повідомляє Дзеркало тижня.

Впродовж останніх днів українська армія швидко просувалася на двох окремих фронтах, визволяючи великі шматки територій на сході і прориваючи ворожі фронти в Херсонській області. Владімір Путін проголосив чотири українські області частиною Росії і почав процес анексії. В Пентагоні кажуть, що Київ повинен скористатися своїм імпульсом на сході, щоб відкинути російські сили, які окупували стратегічно важливі регіони на узбережжі Чорного моря.

"Бойовий сезон закінчується. Українці отримали перевагу і їм потрібно продовжувати свій наступ. В довгостроковій перспективі для України стане катастрофою, якщо Росія зможе відрізати для неї доступ до акваторії від Маріуполя до Одеси. Життєва сила України пов’язана з доступом до Одеси. Тому важливо зберігати наступальну позицію, а не лише вести оборону на півдні" , - сказав член Комітету Сенату з закордонних справ від Демократичної партії Кріс Мерфі.

Українська армія провела блискавичний контрнаступ в Харківській області і витіснила російські сили з міста Лиман на Донеччині. Але попри це, західні союзники Києва розглядають визволення Херсона як вирішальне випробування.

"Якщо ви контролюєте Херсон, ви точно можете не дозволити військам дійти до Одеси, а саме цього росіяни й хочуть" , - сказав неназваний чиновник США зі сфери оборони.

В Україні згодні, що найближчі тижні стануть переломними у кампанії з визволення територій на півдні.

"Вочевидь, важливо просуватися швидко у визволенні окупованих територій, тому що є відчуття, що зміни погоди обмежать подальші активні військові дії в регіоні" , - сказав колишній заступник начальника Генерального штабу Ігор Романенко.

"Якби наші союзники допомогли нам, надавши більше сучасної зброї, яку ми просимо, тоді все відбувалося б значно швидше. І ми б не говорили про фактор погоди" , - додав він.

Військові чиновники і аналітики вважають, що Україна зможе визволити Херсон до середини листопада, якщо взагалі зможе це зробити. Українські сили досягли прогресу на північному сході від міста і вийшли до Дніпра. Вони також рухаються в напрямку Херсона з півночі, але повільно. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові визволили кілька міст на північному сході від Херсона.

"Їм потрібно щось зробити з Херсоном і у найближчий час. Це підніме моральний дух українських військових і суспільства, але також стане доказом, що ті тренування і техніка, які були забезпечені, використовуються найкращим чином" , - сказав виданню неназваний західний дипломат.

Чиновники наголошують, що армії України потрібно визволити південь до початку зими. Тому що ґрунт в регіоні не замерзав останні три роки. А отже земля тут скоро перетвориться на болото. В таких умовах обом сторонам буде важко маневрувати. Вони будуть змушені використовувати основні дороги. А це зробить їх уразливими. Болото також дає перевагу армії, яка займає оборонну позицію. Тому що їй не потрібно просуватися вперед, - кажуть аналітики. Попри те, що мораль армії Росії низька, чинні і колишні чиновники кажуть, що Москва серйозно зміцнила свої позиції на півдні. Через це Україні важко вести наступ на цьому напрямку.

"Росіяни доклали великих зусиль і присвятили багато часу тому, щоб закріпитися тут трохи інакше, ніж на сході. Вони змогли перекинути сюди бронетехніку, збудувати базові укріплення. І тут на передній план виходить математика. Україні потрібна значна чисельна перевага на півдні" , - сказав виданню неназваний представник НАТО.

Військові США також вказали на те, що російські сили зіштовхнулися з труднощами в налагодженні інфраструктури і логістики, необхідних перед початком зими. І Київ може використати це як перевагу.

"Україні потрібно думати, використати ту розумну і гнучку підготовку для проведення спецоперацій, яку вони отримали від нас і наших союзників, щоб знайти спосіб, як змусити росіян поступитися деякими перевагами на місцях" , - сказала колишній заступник помічника Міністра оборони США з питань Росії, України і Євразії Евелін Фаркаш.

Західні союзники України пильно стежать за наступом в Херсонській області, шукаючи докази того, що українська армія здатна використати отриману від них зброю в проведенні складних операцій проти російських сил, які добре закріпилися в міських умовах. Чиновники США кажуть, що забезпечують Україну всім необхідним, щоб уникнути ескалації. Вони також наголошують, що останні рішення Путіна про анексію українських регіонів і його ядерні погрози не повинні зупиняти український наступ.

"Анексія нічого не змінює з української точки зору, хіба що мотивує рухатися вперед більш жорсткіше і швидше" , - сказав колишній головнокомандувач військ США в Європі Бен Ходжес.

В США також впевнені, що західна коаліція буде продовжувати підтримувати Україну в боротьбі з силами Путіна впродовж зими.

"Все те, що Путін робить зараз включно з перетворенням енергоносіїв на зброю, бісить європейців і робить їх рішучими. Вони не хочуть прогинатися і дозволяти йому тримати їх в заручниках" , - сказав виданню неназваний американський чиновник.