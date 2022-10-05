Керівник "Енергоатома" виконуватиме обов'язки гендиректора ЗАЕС

Керівник "Енергоатома" виконуватиме обов'язки гендиректора ЗАЕС

Президент ДП "НАЕК Енергоатом" Петро Котін взяв на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької АЕС, повідомляє Економічна правда.

Про це він заявив у зверненні до працівників ЗАЕС.

"Звертаюся до вас не тільки як президент Енергоатома. Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів я прийняв рішення взяти на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької АЕС.
Адміністрування станції перенесено до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі НАЕК "Енергоатом", - заявив Котін.

За його словами, всі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватись технічним персоналом АЕС за погодженням із центральним офісом компанії, а саме - виконувачем обов’язків головного інженера Юрієм Чернічуком під керівництвом виконувача обов’язків першого віцепрезидента - технічного директора НАЕК

"Енергоатом" Юрія Шейка. "Безумовно, наша робота, наша доля, наші домівки та наше майбутнє - з Україною, як і завжди. Будемо й надалі працювати згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі. Не сумнівайтесь у цьому!" - звернувся Котін до працівників ЗАЕС.

Нагадаємо, гендиректор ЗАЕС Ігор Мурашов, якого раніше викрали росіяни, більше не працюватиме на ЗАЕС, заявили в МАГАТЕ.

Росіяни викрали Ігоря Мурашова 1 жовтня. Повідомлялось, що його місцеперебування невідоме. 3 жовтня його відпустили.

Російська державна корпорація "Росатом" створила акціонерне товариство "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС" з реєстрацією в Москві, яке має на меті керувати окупованою ЗАЕС.

Україна розглядає можливість перезапуску Запорізької АЕС, що наразі окупована росіянами, для забезпечення її безпеки з наближенням низьких температур.

Також сьогодні президент РФ Володимир Путін підписав "договори" про анексію окупованих українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня, відтоді окупанти регулярно обстрілювали об’єкт, що загрожує ядерною катастрофою.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Відтоді окремі енергоблоки поверталися в мережу на невеликі проміжки часу, але з 11 вересня вона повністю зупинена. Відновлено зв’язок із другою резервною лінією електропередач.

6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт про візит в Енергодар і підтвердило, що Росія тримає військовий персонал і військову техніку на території Запорізької АЕС.

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