Керівник "Енергоатома" виконуватиме обов'язки гендиректора ЗАЕС

Президент ДП "НАЕК Енергоатом" Петро Котін взяв на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької АЕС, повідомляє Економічна правда.

Про це він заявив у зверненні до працівників ЗАЕС.

"Звертаюся до вас не тільки як президент Енергоатома. Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів я прийняв рішення взяти на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької АЕС.

Адміністрування станції перенесено до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі НАЕК "Енергоатом" , - заявив Котін.

За його словами, всі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватись технічним персоналом АЕС за погодженням із центральним офісом компанії, а саме - виконувачем обов’язків головного інженера Юрієм Чернічуком під керівництвом виконувача обов’язків першого віцепрезидента - технічного директора НАЕК

"Енергоатом" Юрія Шейка. "Безумовно, наша робота, наша доля, наші домівки та наше майбутнє - з Україною, як і завжди. Будемо й надалі працювати згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі. Не сумнівайтесь у цьому!" - звернувся Котін до працівників ЗАЕС.

Нагадаємо, гендиректор ЗАЕС Ігор Мурашов, якого раніше викрали росіяни, більше не працюватиме на ЗАЕС, заявили в МАГАТЕ.

Росіяни викрали Ігоря Мурашова 1 жовтня. Повідомлялось, що його місцеперебування невідоме. 3 жовтня його відпустили.

Російська державна корпорація "Росатом" створила акціонерне товариство "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС" з реєстрацією в Москві, яке має на меті керувати окупованою ЗАЕС.

Україна розглядає можливість перезапуску Запорізької АЕС, що наразі окупована росіянами, для забезпечення її безпеки з наближенням низьких температур.

Також сьогодні президент РФ Володимир Путін підписав "договори" про анексію окупованих українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня, відтоді окупанти регулярно обстрілювали об’єкт, що загрожує ядерною катастрофою.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Відтоді окремі енергоблоки поверталися в мережу на невеликі проміжки часу, але з 11 вересня вона повністю зупинена. Відновлено зв’язок із другою резервною лінією електропередач.

6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт про візит в Енергодар і підтвердило, що Росія тримає військовий персонал і військову техніку на території Запорізької АЕС.