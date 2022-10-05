Опитування: Третина українців зазнала матеріальних втрат через війну

Третина українців, а саме 32%, зазнали матеріальних втрат у результаті війни. При цьому на територіях, де були або ще продовжуються бойові дії, втрати мали більшість громадян. Про це з посиланням на дані соціологічного дослідження групи "Рейтинг", повідомляє Дзеркало тижня.

Серед втрат найчастіше опитані називали гроші – 36%, житло – 23%, побутову техніку – 14%. Ще 7% казали, що втратили свійських тварин, 6% – автомобіль, 5% – виробництво, 4% – комерційну нерухомість.

Кожен десятий опитаний зазначив, що його житло або зруйновано (2%), або пошкоджено (8%). При цьому 5% не знають у якому стані їхнє житло зараз.

Близько третини тих, чий будинок знаходиться на деокупованій території чи території бойових дій, зазначили, що їхнє житло пошкоджено. Також кожен п'ятий із тих, у кого житло досі у зоні окупації, не знають у якому стані.

Більшість (58%) тих, хто втратив житло, планують залучати для відновлення насамперед свої власні кошти. 27% розраховують відновити будинок за державні кошти, 12% – коштом міжнародних організацій, 9% – коштом волонтерів, по 7% – коштом родичів чи благодійних фондів.

На допомогу держави очікують, переважно, ті, у кого житло було зруйноване, а власники частково пошкодженого житла планують впоратися власними силами.

Опитування проведене 15-19 вересня серед повнолітніх українців у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок, серед 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 2.2%.