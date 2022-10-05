Журналіст: у Херсонській області 12 російських військових здалися в полон ЗСУ

У Херсонській області 12 військовослужбовців російських окупаційних військ здалися в полон Збройним силам України, повідомляє Новое время.

Відео у себе в Telegram опублікував журналіст Юрій Бутусов.

"12 військовослужбовців 103 полку ЗС РФ здалися в полон воїнам 59-ї бригади в Херсонській області" , - написав він.

На відео видно, що частина окупантів зазнала поранень. Їм надали медичну допомогу та нагодували.

Напередодні повідомлялося, що перші мобілізовані росіяни почали здаватися в полон українській стороні.