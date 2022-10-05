Журналіст: у Херсонській області 12 російських військових здалися в полон ЗСУ
У Херсонській області 12 військовослужбовців російських окупаційних військ здалися в полон Збройним силам України, повідомляє Новое время.
Відео у себе в Telegram опублікував журналіст Юрій Бутусов.
"12 військовослужбовців 103 полку ЗС РФ здалися в полон воїнам 59-ї бригади в Херсонській області", - написав він.
На відео видно, що частина окупантів зазнала поранень. Їм надали медичну допомогу та нагодували.
Напередодні повідомлялося, що перші мобілізовані росіяни почали здаватися в полон українській стороні.