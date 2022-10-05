WP: Путін зіштовхнувся з межею можливостей армії Росії

За інформацією Washington Post, Володимир Путін розраховує, що вливання мобілізованих росіян змінить динаміку на полі битви в Україні. Але аналітики кажуть, що він втрачає дорогоцінний час, оскільки його військова операція розвалюється під тиском українського наступу. З’явилися ознаки того, що Росії потрібно більше, ніж нові живі сили, щоб перехопити ініціативу, повідомляє Дзеркало тижня.

Видання додає, що Путін відволікав увагу від похмурої картинки на полі битви, організувавши так звані «референдуми», проголосивши про анексію чотирьох українських областей і озвучивши нові ядерні погрози. Все це - спроби заморозити російські територіальні завоювання, які кожного дня стають меншими. Але всі політичні махінації в Москві, помпезно проведені під гучні фанфари, не змогли приховати реальність на фронті в Україні.

Там російськими силами погано керують і вони опинилися в облозі. Не існує швидкого рішення, як виправити це становище. Військові аналітики погоджуються, що російська мобілізація щонайменше 300 тисяч резервістів навряд чи допоможе Путіну на полі битви у найближчі дні. Чи зможуть ці сили допомогти Москві стабілізувати ситуацію в кінці осені, взимку чи навесні, - це теж питання без відповіді.

Вплив нових солдатів буде залежати від того, чи зможе Росія їх добре підготувати і як російська армія організує їх розгортання.

"Люди - це ж не квасоля. Підрозділи існують лише на мапі. Якщо взяти купку розлючених, деморалізованих, наляканих і нетренованих людей, дати їм в руки зброю і кинути на передову, вони від цього не стануть солдатами" , - сказав директор проекту з вивчення критичних загроз Американського інституту підприємництва Фредерік Каган.

За його словами, Путіну доведеться зосередитися на відновленні базових бойових можливостей армії, яка сильно виснажена і вимагає масштабного поповнення техніки, яке забезпечити дуже важко.

"Перш ніж ми почнемо говорити про масову відправку в зону бойових дій, нам потрібно подумати про відновлення підрозділів, щоб вони мали хоча б щось схоже на боєздатність" , - пояснив він.

Скільки територій Росія втратить, перш ніж підкріплення прийде на фронти, залежить не тільки від Москви. Армія України тисне на російські сили на двох головних фронтах вже більше місяця. Невідомо, як довго вона зможе підтримувати цей тиск. Адже українські сили теж зазнають втрат.

"Знати, коли варто зупинитися, - це найважче. Після всіх цих великих успіхів логістичні лінії розтягуються. Багато людей провели в боях надто багато часу. Наступ і перемоги дають певний психологічний підйом. Але в якийсь момент у всіх закінчуються сили" , - сказав старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Крістофер Догерті.

"Росія реструктуризувала свою армію 10 років тому і ліквідувала значну частину мобілізаційної системи, утримання якої було надто дорогим і вважалося непотрібним. І тепер це дається в знаки" , - каже старший політичний дослідник аналітичного центру RAND Corp Дара Массікот.

Вона зауважує, що надійної публічної інформації про те, як Росія збирається тренувати і розгортати мобілізованих, дуже мало. І важко сказати, як мобілізація вплине на ситуацію. На думку Массікот, нові російські солдати, швидше за все, будуть відрізнятися слабкою боєздатністю. Однак, вони можуть підмінити більш досвідчених військових на тилових позиціях, щоб вони вирушили на фронт. Це якщо такі тилові сили ще є.