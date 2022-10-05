ДБР: нардепу від ОПЗЖ Кузьміну повідомлено про підозру у держзраді

За матеріалами Державного бюро розслідування в.о. генпрокурора повідомив про підозру у державній зраді народному депутату від партії ОПЗЖ Ренату Кузьміну. Про це повідомляє﻿ прес-служба ДБР.

Зокрема, починаючи з березня 2021 року Кузьмін озвучував інформацію, яка мала пропагандистський характер. Метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці України.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) за що передбачено позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Наразі встановлюється його місцезнаходження, зокрема проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.

Досудове розслідування триває.