Україна подала заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу-2030

Україна, Іспанія та Португалія подали спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповіли на спільному брифінгу президент Федерації футболу Португалії Фернандо Гомес, президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес та президент Української асоціації футболу Андрій Павелко із посиланням на пресслужбу УАФ.

"Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030. Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку" , — йдеться у спільній заяві.

Умови участі України у заявці будуть обумовлені та визначені згодом.

Тепер до Координаційного комітету з підготовки заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030 на чолі з Антоніо Ларанхо входитимуть і представники української сторони.

В Українській асоціації футболу наголосили, що заявка на ЧС-2030 буде відповідати всім критеріям та висловили надію на підтримку цієї ініціативи.