Подоляк: ЗСУ можуть законно атакувати будь-які російські об'єкти на окупованих територіях

Усі російські об'єкти на тимчасово окупованих територіях є законними цілями для ЗСУ, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Будь-які російські об'єкти на окупованій території є законними військовими цілями для атаки Збройними силами України" , - пише він у Twitter.

Подоляк додав, що будь-який контрнаступ та звільнення українських територій від росіян підпадає під концепцію оборонної війни.

"Це абсолютна аксіома як для керівництва України, так і для наших союзників" , - підкреслив радник.

Раніше в Пентагоні повідомляли, що передана Україні зброя США може використовуватися українськими військовими для атаки російських цілей на окупованих територіях, у тому числі в Криму.