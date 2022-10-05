Подоляк: ЗСУ можуть законно атакувати будь-які російські об'єкти на окупованих територіях
Усі російські об'єкти на тимчасово окупованих територіях є законними цілями для ЗСУ, повідомляє Новое время.
Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Будь-які російські об'єкти на окупованій території є законними військовими цілями для атаки Збройними силами України", - пише він у Twitter.
Подоляк додав, що будь-який контрнаступ та звільнення українських територій від росіян підпадає під концепцію оборонної війни.
"Це абсолютна аксіома як для керівництва України, так і для наших союзників", - підкреслив радник.
Раніше в Пентагоні повідомляли, що передана Україні зброя США може використовуватися українськими військовими для атаки російських цілей на окупованих територіях, у тому числі в Криму.