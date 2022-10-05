Трасс: жодна мирна угода не повинна включати територіальні поступки

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у середу, 5 жовтня, заявила, що жодна мирна угода не повинна включати територіальні поступки з боку України, повідомляє Новое время.

Як повідомляє The Guardian, під час виступу на щорічній конференції керівної Консервативної партії у Бірмінгемі Трасс наголосила, що український народ бореться не лише за свою безпеку, а й за свободу та демократію в усьому світі.

Вона зазначила, що незаконні спроби анексії російським диктатором Володимиром Путіним територій України — «черговий акт його кампанії з підриву демократії та порушення міжнародного права», і закликала не піддаватися тим, хто хоче, аби Україна пішла на територіальні поступки.

"Вони пропонують заплатити життям українців за ілюзію миру… Ми підтримуватимемо наших українських друзів, скільки б часу це не зайняло. Україна може перемогти. Україна має перемогти. І Україна переможе" , - сказала прем'єрка.

Трасс також заявила, що президент Володимир Зеленський та український народ «оцінять нашу солідарність з ними в цей дуже складний час».

Раніше Ліз Трасс наголошувала, що Велика Британія ніколи не визнає анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з боку РФ і подбає про те, щоб Путін програв війну.

Президент Володимир Зеленський неодноразово казав, що Україна не піде на територіальні поступки і звільнить усі території, тимчасово захоплені російськими окупантами.