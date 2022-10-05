Тихановська: партизани готуються до повернення російських військ до Білорусі

Є ознаки, що російська армія може знову зайти на територію Білорусі, повідомила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська. За її словами, партизани готуються до рішучих дій, повідомляє Новое время.

Під час свого виступу на Варшавському безпековому форумі Тихановська повідомила, що Кремль не визнає ні Білорусь, ні Україну як незалежні країни.

За її словами, 86% білорусів виступають проти участі Білорусі у російській війні проти України. Також, за її даними, 15 білоруських добровольців загинули, захищаючи Україну.

"Ми бачимо ознаки того, що російські війська можуть знову зайти на білоруську територію, і ми зараз готуємо наших партизанів до рішучих дій" , - каже Тихановська.

Вона переконана, що білоруси знову приєднаються до диверсій на залізничних коліях та передачі інформації українській армії.

4 жовтня диктатор Олександр Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України. Також диктатор заявив, що після жнив потрібно «уточнити» списки у військкоматах та «закликати в районі людей, подивитися їх наявність».