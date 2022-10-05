РосЗМІ: Путін закріпив указом захоплення окупантами ЗАЕС

Президент крани-агресора Володимир Путні підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське інформагентство "ТАСС".

"Уряду РФ забезпечити прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької атомної електростанції та іншого майна, необхідного для здійснення її діяльності".

Також Путін доручив своєму уряду до 2028 року визначити "особливості експлуатації, видачі ліцензій та інших аспектів регулювання діяльності ЗАЕС".

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