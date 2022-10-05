Хлань: ЗСУ просунулися в Херсонській області на 30 км

На Херсонщині триває контрнаступ захисників України, російські окупанти відступають, повідомляє Новое время.

Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі 24 каналу в середу, 5 жовтня.

За словами Хланя, ЗСУ зайшли в Дудчани, а лінія фронту просунулась від Осокорівки на 30 кілометрів. Він повідомив, що окупанти готують і терміново намагаються облаштувати лінію оборони в Миловому біля Берислава.

"…Це означає, що вони [окупанти] хаотично відходять і намагаються закріпитися десь біля Берислава. Тобто в Миловому вони намагаються зробити якийсь черговий пункт опору. Але ми вважаємо, що їм [це] не допоможе" , — сказав Хлань.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 жовтня заявив, що ЗСУ швидко і потужно просуваються на півдні в рамках поточної оборонної операції, а лише за цей тиждень від псевдореферендуму окупантів звільнили десятки населених пунктів у Херсонській, Харківській, Луганській і Донецькій областях.

В оперативному командуванні Південь 4 жовтня розповіли, що захисники України звільнили вісім населених пунктів Бериславського району Херсонської області: Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, Давидів Брід.