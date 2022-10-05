Гендиректор МАГАТЕ вирушив до Києва для переговорів про ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі в середу повідомив, що вирушив до Києва для переговорів про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, повідомляє Європейська правда.

"На шляху до Києва для важливих зустрічей. Потреба в зоні ядерної безпеки та захисту довкола Запорізької атомної електростанції зараз як ніколи нагальна" , – написав Ґроссі у Twitter, виклавши фото біля поїзда "Укрзалізниці".

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 5, 2022

Очікується, що наступного тижня гендиректор МАГАТЕ також вирушить для переговорів щодо ЗАЕС до Москви, де якраз недавно оголосили про її "націоналізацію".

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

Після цього Рафаель Ґроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.

﻿А рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.