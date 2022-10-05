Міністерка оборони: Чехія передасть Україні важку техніку

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в середу оголосила про схвалення подальшої військової допомоги Україні на тлі її повномасштабної війни з Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє видання Novinky.

За словами Чернохової, до нового пакету допомоги входить важка техніка, але подробиці Чехія оголошувати не буде з міркувань безпеки.

З фото- та відеоматеріалів, які поширюються в соціальних мережах, а також із заяв України та її союзників можна зробити висновок, Чехія постачала зокрема танки, вертольоти, гармати та ракетні установки.

Глава чеського Міноборони зазначила, що експорт військової техніки до України лише у 2022 році перевищив 1,9 мільярда євро, а загальна допомога Праги Києву становить 4,2 мільярда євро.

На думку Чернохової, нинішня ситуація може сприяти поверненню чеської оборонної промисловості на ті позиції, які вона посідала у 1920-1930-х роках. При цьому 90% усього чеського виробництва озброєнь іде на зовнішні ринки.

Як повідомлялося, в Чехії за вересень у межах громадської ініціативи зібрали кошти на закупівлю модернізованого танка T-72 для ЗСУ, він скоро вирушить в Україну.