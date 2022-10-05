Поліція: на Харківщині знайшли тіла, закатовані спецназом РФ

На Харківщині правоохоронці виявили два трупи цивільних, яких закатував російський спецназ. Їхні руки були з‘єднані кайданками, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Харківська обласна прокуратура та поліція Харківської області.

Під час огляду бази відпочинку "Світло шахтаря" у селі Новоплатонівка Борівської ОТГ виявили два трупи цивільних віком приблизно 30-35 років. Тіла загиблих знайдено у ямі глибиною чотири метри. Ліва рука одного чоловіка була з’єднана кайданками з правою рукою другого загиблого.

Також під час огляду на черепі одного із трупів виявлено перелом скроневої ділянки, у другого — вогнепальне поранення черепа.

За попередніми даними, чоловіків вбив російський спецназ, який під час окупації населеного пункту розміщувався на вказаній базі у складі 250-350 осіб з періодичною ротацією.