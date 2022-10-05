Зеленський скоординував зі Столтенбергом кроки щодо вступу України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом скоординував подальші кроки щодо вступу України до Альянсу, повідомляє Новое время.

У Twitter Зеленський повідомив, що підтримує постійний зв'язок зі стратегічними партнерами України.

"Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України" , — пише він.

Столтенберг також повідомив про телефонну розмову із Зеленським у Twitter. Він засудив анексію українських територій, але не згадав про заявку України щодо вступу до НАТО.

"Поговорив із президентом Зеленським і похвалив відважний український народ та військові сили за вражаючі успіхи у звільненні своєї території від російських агресорів. Росія має зупинити розпочату нею війну. НАТО підтримуватиме і посилюватиме підтримку України стільки, скільки потрібно" , — сказав він.

Зеленський 30 вересня заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку. Документ підписали президент, а також прем'єр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, перед поданням заявки Україна проводила консультації з Альянсом.

2 жовтня президенти дев'яти країн НАТО (Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини) закликали «суттєво збільшити військову допомогу Україні» та підтримали її членство в Альянсі.

У Офісі президента 4 жовтня повідомили, що Столтенберг отримав заявку України. Тепер її розглядатимуть на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі.