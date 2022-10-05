ОВА: ЗСУ звільнили шість населених пунктів у Луганській області

Українські сили звільнили шість населених пунктів Луганської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі Freedom.

"На сьогодні це шість населених пунктів" , - сказав Гайдай.

Він не уточнив назви деокупованих сіл та міст. Глава ОВА також закликав людей, які все ще залишаються в окупації, триматися подалі від лінії фронту або намагатись перечекати бої в укриттях.

«Всі чекають на звільнення. Це напевно найстрашніші, найважчі та найдовші сім місяців для кожного громадянина України» , — сказав Гайдай.

Також, за словами Гайдая, визволення Лимана «добило» російських окупантів, а командування військ РФ кидає своїх підлеглих.

«Це нас тішить. Солдати без командира — це вже просто банда якихось мародерів, які не загрожують як бойова одиниця» , — каже він.

2 жовтня Гайдай заявив, що визволення Лимана може запустити процес деокупації Луганської області. Наразі ситуація для окупантів на фронті у цьому регіоні напружена. Це може відкрити українській армії шлях на Кремінну, Сватове, Старобільськ та інші міста Луганської області.

За даними британської розвідки, українські сили просунулися на 20 км за річку вглиб російської оборонної зони у напрямку вузла постачання міста Сватове у Луганській області.