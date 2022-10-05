Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення голови Нацбанку

Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради проект постанови, якою пропонується звільнити Кирила Шевченка з посади голови НБУ, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить сайт українського парламенту.

Рада вже направила документ на розгляд Комітету з питань фінансів податкової та митної політики.

За даними нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка, комітет розгляне постанову на засіданні, яке розпочнеться у четвер, 5 жовтня, вранці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що голова НБУ Шевченко подав у відставку через проблеми зі здоров'ям. Він обіймав цю посаду понад два роки.