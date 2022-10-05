Якою буде світова торгівля: СОТ змінила прогнози на 2022 та 2023 рiк

Світова організація торгівлі покращила прогноз зростання світової торгівлі цього року до 3,5% з очікуваних у квітні 3%, але прогноз на 2023 рік знизила з 3,4% до 1%, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у релізі СОТ.

"Імпульс до зростання світової торгівлі уповільниться в другому півріччі 2022 року і залишиться слабким у 2023 році через численні потрясіння у світовій економіці" , - йдеться в оприлюдненій у середу доповіді організації.

Очікується, що попит на імпорт знизиться на тлі сповільнення темпів зростання найбільших економік світу з різних причин.

"У Європі високі ціни на енергоресурси, спричинені російсько-українським конфліктом, призведуть до падіння споживчих витрат і підвищення витрат виробників. У США посилення монетарної політики вдарить по секторах, чутливих до зміни процентних ставок. Китаю доводиться стикатися зі спалахами COVID-19, спадом виробництва і навіть слабкістю зовнішнього попиту" , – пояснюється в доповіді.

Також організація попереджає, що збільшення витрат на імпорт палива, продуктів харчування та добрив може призвести до нестачі продовольства і проблем із заборгованістю в країнах, що розвиваються.

Також СОТ знизила прогноз глобального економічного зростання на 2023 рік до 2,3% із 3,3%. Цього року, згідно з оцінкою, світова економіка зросте на 2,8%.