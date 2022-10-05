Енергоатом відреагував на привласнення Путіним ЗАЕС: нікчемне рішення

Оператор атомних електростанцій НАЕК "Енергоатом" назвав нікчемним указ президента країни-агресора Володимира Путіна про передачу Запорізької АЕС у власність Росії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"ДП "НАЕК "Енергоатом" вважає нікчемними, абсурдними та неадекватними указ Путіна та інші видані в Росії "документи" щодо Запорізької АЕС".

В Енергоатомі підкреслили, що Запорізька АЕС продовжуватиме працювати в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі та Енергоатомі.

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