NYT: у США вважають, що за вбивством Дугіної стоїть українська влада
Американські спецслужби вважають, що вбивство Дар'ї Дугіної, дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, було результатом таємної операції, проведеною кимось в українській владі, повідомляє Українська правда.
Про це пише The New York Times із посиланням на співрозмовників в американській розвідці.
Чиновники в США стверджують, що вони нічого не знали про підготовку такої операції, а якби і знали, то обов'язково відмовили б Україну він неї.
Також вони переконують, що вже дорікнули українському керівництву за смерть Дугіної.
Але, як пише видання, в українській владі заперечують свою причетність до вбивства.
В США припускають, що за ліквідацією Дугіної може стояти якась окрема частина української влади, і решта може бути не в курсі справи.
Крім того, у Пентагоні скаржаться, що Україна не завжди ділиться з США своїми планами щодо війни проти Росії.
Деякі американські чиновники вважають, що насправді метою української влади було вбивство не Дугіної, а її батька, Олександра Дугіна, який вважається ідеологом "рашизму" і "мозком Путіна". Виконавці, які підірвали авто з жінкою, думали, що вона сидітиме в машині разом з батьком.
Передісторія:
- У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
- В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
- Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.
- Російські слідчі заявили, що автомобіль, у якому загинула Дар'я Дугіна, дочка "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, підірвали дистанційно.
- 22 серпня російська ФСБ заявила, що вбивство дочки Олександра Дугіна Дар'ї підготовлено та вчинено українськими спецслужбами.