Американські спецслужби вважають, що вбивство Дар'ї Дугіної, дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, було результатом таємної операції, проведеною кимось в українській владі, повідомляє Українська правда.

Про це пише The New York Times із посиланням на співрозмовників в американській розвідці.

Чиновники в США стверджують, що вони нічого не знали про підготовку такої операції, а якби і знали, то обов'язково відмовили б Україну він неї.

Також вони переконують, що вже дорікнули українському керівництву за смерть Дугіної.

Але, як пише видання, в українській владі заперечують свою причетність до вбивства.

В США припускають, що за ліквідацією Дугіної може стояти якась окрема частина української влади, і решта може бути не в курсі справи.

Крім того, у Пентагоні скаржаться, що Україна не завжди ділиться з США своїми планами щодо війни проти Росії.

Деякі американські чиновники вважають, що насправді метою української влади було вбивство не Дугіної, а її батька, Олександра Дугіна, який вважається ідеологом "рашизму" і "мозком Путіна". Виконавці, які підірвали авто з жінкою, думали, що вона сидітиме в машині разом з батьком.

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