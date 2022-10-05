Боррель: ЕС готовий до дипломатичного рішення війни РФ проти України
Європейський союз готовий прагнути дипломатичного рішення війни Росії проти України за окремих обставин, повідомляє Новое время.
Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у своєму блозі.
Він наголосив, що Євросоюз ніколи не визнає анексію українських територій і продовжить військову, фінансову та політичну підтримку України.
При цьому, за словами Борреля, вже 17 жовтня Євросоюз може розпочати місію з навчання бійців ЗСУ.
"Водночас ми, як і раніше, готові прагнути дипломатичного рішення, якщо обставини знову дозволять зробити це значним чином", — заявив Боррель.
5 жовтня Боррель також повідомив, що Рада ЄС має намір досягти угоди щодо восьмого пакету санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.