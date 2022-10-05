Росіяни призначили відповідального за анексовані області України

Прем’єр Росії Михайло Мішустін призначив куратора анексованих Росією регіонів Донбасу, Херсонської та Запорізької областей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило россiйське видання "РБК".

В російському уряді курирувати "розвиток нових територій" доручили Вадиму Васильєву. Його також призначено заступником міністра будівництва і ЖКГ Росії.

Васильєв до травня обіймав посаду в.о. директора департаменту міжбюджетних відносин Мінфіну РФ.

Російський міністр будівництва Ірек Файзуллін розповів, що цього тижня у відомстві з'явилися 116 нових співробітників. Це пов’язано, у тому числі, з тим, що "соціально-економічний розвиток нових територій поставлено в обов'язки Мінбуду".

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