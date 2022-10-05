Гайдай закликав мешканців окупованої Луганщини виїжджати
Мешканці окупованих територій Луганської області по можливості мають переїхати, оскільки Сили оборони України розпочали наступ, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.
"Ми зараз звертаємося до всіх жителів окупованих територій, щоб вони все таки або виїжджали кудись подалі від лінії фронту, або перебували здебільшого в укриттях. Тому що це війна, снаряд може прилетіти і розірватися десь біля військових, але уламками може зачепити і мирних жителів", — сказав він.
За його словами, окупанти активно мінують території, зокрема мости, шляхопроводи, дороги та адміністративні будівлі. Дуже багато розкидано так званих "пелюсток".
"У великі міста, такі як Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк, після деокупації ми не будемо вільно пускати людей. Опалювальний сезон там неможливо забезпечити — все розбито. Навіть при всіх фінансових можливостях відновлення опалення займе кілька місяців. Можливо, люди матимуть можливість повернутися, щоб перевірити свої квартири, але залишатись на зиму не можна", — додав Гайдай.
Як повідомлялось, вранці 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок звільнення Луганської області. За день удалося звільнити шість населених пунктів.