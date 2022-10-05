Німеччина передала Україні п’ять БРЕМ і готує до відправлення ще десять

Німеччина вже передала Україні п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) та готує до передачі ще десять одиниць техніки цього типу, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Зазначається, що цього тижня Бундесвер відправив Україні два БРЕМ, а минулого тижня три машини було передано для ЗСУ.

Також машини цього типу є у списку зброї, яка готується до відправки до України. За даними німецького уряду, ще десять одиниць техніки буде передано ЗСУ.

Броньована ремонтно-евакуаційна машина призначена для евакуації техніки, що застрягла і пошкоджена, в тому числі і з-під вогню противника.

Забезпечує необхідний ремонт та технічне обслуговування у польових умовах.