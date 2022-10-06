Генштаб оновив дані про втрати військ РФ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 6.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 61 330 (+330) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2449 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5064 (+26) од,
  • артилерійських систем – 1424 (+10) од,
  • РСЗВ – 344 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 177 (+0) од,
  • літаків – 266 (+0) од,
  • гелікоптерів – 232 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15),
  • крилатих ракет ‒ 246 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3854 (+13) од,
  • спеціальної техніки ‒ 134 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Дані уточнюються.

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