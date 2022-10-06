Генштаб оновив дані про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 до 6.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 61 330 (+330) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2449 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5064 (+26) од,
- артилерійських систем – 1424 (+10) од,
- РСЗВ – 344 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 177 (+0) од,
- літаків – 266 (+0) од,
- гелікоптерів – 232 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15),
- крилатих ракет ‒ 246 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3854 (+13) од,
- спеціальної техніки ‒ 134 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.
Дані уточнюються.