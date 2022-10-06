РФ вдарила по центру Запоріжжя: двоє загиблих, люди під завалами

Росіяни завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхових житлових будинках Запоріжжя, є загиблі та постраждалі. Про це повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв .

"Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об'єкти інфраструктури. Інформація про руйнування та постраждалих з'ясовується" , - повідомив Старух.

Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. Руйнування зазнали житлові будинки.

О 08:13 Старух повідомив про двох загиблих: "Одна жінка загинула. Ще одна померла у машині швидкої допомоги". Під завалами будинків перебувають не менше 5 осіб.