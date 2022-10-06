РФ вдарила по центру Запоріжжя: є постраждалі, люди під завалами

Росіяни завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхових житлових будинках Запоріжжя, є загибла та постраждалі. Про це повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об'єкти інфраструктури. Інформація про руйнування та постраждалих з'ясовується" , - повідомив Старух.

Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. Руйнування зазнали житлові будинки.

О 08:13 Старух повідомив про двох загиблих: "Одна жінка загинула. Ще одна померла у машині швидкої допомоги".

Доповнено. Пізніше голова ОВА уточнив, що загибель ще однієї людини не підтверджується. Сім осіб отримали поранення різної тяжкості, врятовано 21 особу.